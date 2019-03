L’indice-phare de la bourse de Tunis, Tunindex, a terminé la séance sur une note morose, perdant 0,87 % à 6 978,27 points, dans des échanges de 4,065 MTND.

La balance des variations des cours a fait ressortir 30 valeurs en baisse contre uniquement 14 en hausses.

Les échanges sur le titre SOTIPAPIER ont généré le volume le plus élevé de la séance, soit 0,703 MTND à 6,50 TND l’action la veille, la valeur a clôturé à 6,55 TND, soit un décroissement de 0,76 %.

Le titre SOTUMAG s’est bonifié de 3,38 % à 2,44 TND idem pour les titres SERVICOM et SIPHAT qui ont gagné respectivement 3,07% et 2,74 % en s’échangeant à 0,67 TND et 3,74 TND.

En territoire positif, AMS et TPR ont progressé respectivement de 2,56 % et 1,83 % en se monnayant à 0,80 TND et 4,99 TND.

Lanterne rouge de la séance, le titre PGH a poursuivi sa baisse en signant un recul de 5,81 % à 11,49 TND, également pour STIP et ATTIJARI BANK qui ont perdu respectivement 5,26 % et 4,94 % à 1,08 TND et 34,95 TND.

Sur une note négative, EUROCYCLE a affiché une dépréciation de 4,10 % à 14,0 TND, suivi par le titre CARTHAGE CEMENT qui a régressé de 3,44 % en s’échangeant à 1,12 TND.