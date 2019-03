Le président de la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics, Jamel Ksibi, estime nécessaire de conjuguer les efforts de toutes les parties concernées pour accélérer le versement des dus des entrepreneurs de construction, qui sont actuellement incapables d’honorer leurs engagements financiers envers les ouvriers et les fournisseurs surtout dans les régions.

Ksibi a ajouté, lors d’une réunion avec les professionnels du métier tenue au siège de l’UTICA, que cette réunion survient après plusieurs rencontres avec les ministres de l’équipement et des finances pour examiner la situation “alarmante” de ce secteur en Tunisie.

Il estime que le retard enregistré dans le remboursement par l’Etat de ses dettes envers les entrepreneurs des travaux publics empêche la réalisation des projets surtout dans les régions intérieures. Les dus de ces entrepreneurs concernent plusieurs ministères et institutions y afférentes, à savoir les ministères de l’Agriculture (plus de 50 millions de dinars), de l’Equipement (200 MDT), de la Santé, de l’Enseignement supérieur et de l’Education (environ 50 millions de dinars pour chacun).

Il a fait savoir que le retard enregistré dans le paiement des entrepreneurs pourrait impacter le cercle économique dans le pays étant donné que le secteur emploie environ 400 mille personnes. Il a aussi insisté sur la nécessité de trouver une solution à ce problème.

Sur un autre plan, il recommande de faire face à la lenteur des procédures administratives pour verser les dus financiers par le ministère des finances au profit de ces sociétés.

Il a souligné l’importance du secteur de construction et de bâtiment à l’échelle nationale, puisqu’il représente 4% du PIB et pourrait atteindre 14% du PIB.

Le président de la Chambre syndicale nationale des entrepreneurs de bâtiment et travaux publics, Mahdi Fakhfakh, a appelé à l’impératif de réviser le cahier de charges du secteur afin de s’adapter aux changements.