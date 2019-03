Le vice-Premier ministre serbe, Ivica Dacic, reçu au Palais de Carthage

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a accordé un entretien, lundi 11 mars au palais de Carthage, au vice-Premier ministre serbe et ministre des Affaires étrangères, Ivica Dacic, actuellement en visite en Tunisie (les 11 et 12 mars 2019).

Dacic s’est félicité de l’évolution des relations historiques tuniso-serbes qui, a-t-il rappelé, remontent au début du 20e siècle, mettant l’accent sur la volonté de son pays de renforcer les relations de coopération entre la Serbie et la Tunisie, particulièrement dans le domaine économique et d’exploiter les potentialités dont disposent les deux pays, notamment dans les secteurs de l’enseignement supérieur, de l’agriculture, du tourisme ainsi que dans les domaines militaire et sécuritaire.

De son côté, le président de la République a souligné la nécessité d’investir dans les relations historiques tuniso-serbes pour instaurer un partenariat solide, renforcer les relations économiques et exploiter les potentialités importantes disponibles dans les deux pays.

“Cette volonté est nourrie par le souci de la Tunisie d’élargir la base de ses partenaires économiques dans l’Europe du Sud”, a-t-il indiqué.

Selon un communiqué de la présidence de la République, la rencontre s’est déroulée en présence du ministre tunisien des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui.