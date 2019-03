Le Tunindex clôture la séance de jeudi en hausse, affichant un gain de 0,25% à 7 116.57 points, mobilisant un volume de 7,442 millions de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Le titre BIAT a réalisé le plus fort volume de la séance, traitant 2,261 MD de ses capitaux à 115 D, soit un accroissement de 1,76%.

SOTIPAPIER s’offre la plus forte hausse de la séance (5,80%) à 6,56 D, suivi par TELNET qui a vu son cours progresser de 5,73% à 11,25 D.

Toujours dans le vert, MPBS et ELECTROSTAR ont avancé respectivement de 5,57% et 5,30% à 5,11 D et 1,39 D.

A l’inverse, SAM baisse de 2,95% à 4,27 D, tout comme TUNISIE LEASING et TPR qui ont plié respectivement de 2,92% et 2,91% à 11,63 D et 5 D.

SOTEMAIL et DELICE HOLDING ont terminé la séance dans le rouge, en perdant respectivement 2,85% et 2,56% à 1,70 D et 11 D.