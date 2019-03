La Bourse de Tunis a évolué jeudi matin en territoire négatif. Le Tunindex a légèrement, baissé de 0,07%, à 7 094,18 points, traitant un volume de 1,676 MD, selon Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert , SOTIPAPIER gagne 5,96 %, à 6,57 dinars (D) suivi par les titres ELECTROSTAR et ESSOUKNA qui haussent respectivement de 5,30 % et 4,10 %, à 1,39 D et 2,28 D.

Dans le rouge ,TAWASSOL GROUP HOLDING recule de 3,84 %, à 0,25 D tout comme les deux titres TUNISIE LEASING et MAGASIN GENERAL qui ont baissé respectivement de 2,83 % et 2,77 %, à 11,64 D et 35,00 D.