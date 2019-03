Les réunions ministérielles de la 151ème session ordinaire du conseil de la Ligue des Etats arabes, tenu mercredi au Caire, auquel à pris part une délégation tunisienne présidée par le ministre des Affaires étrangères Khemaies Jhinaoui, ont convenu de la préparation de l’ordre du jour des travaux de Sommet Arabe extraordinaire qui se tiendra à Tunis fin mars.

La cause palestinienne, le développement de la situation en Libye, en Syrie et au Yémen, la lutte contre le terrorisme et les moyens de renforcer la sécurité nationale arabe seront au programme des travaux du Sommet arabe ” lit-on dans un communiqué du département des Affaires étrangères.

Ces assises examineront, aussi, l’impulsion des relations de coopération et de complémentarité économique entre les pays arabes, ainsi que la coopération arabe avec les différents blocs régionaux et internationaux, ajoute la même source.

Jhinaoui a réitéré la position de principe de la Tunisie concernant l’action arabe commune et les questions arabes. Il a, dans ce sens, renouvelé le soutien de la Tunisie au peuple palestinien dans sa lutte légitime pour recouvrer ses droits et instaurer un Etat indépendant sur son territoire avec ” Al-Qods ” pour capitale.

Il a, également, souligné l’engagement sans faille de la Tunisie à poursuivre ses efforts pour une solution politique à la crise en Libye, à travers le dialogue et le consensus, sous l’égide des Nations Unies et d’une initiative présidentielle tripartite.

Jhinaoui a appelé à intensifier les efforts pour impulser les processus de résolution des crises politiques actuelles en Syrie et au Yémen à même de mettre fin à la souffrance des deux peuples et de rétablir la sécurité et la stabilité dans les deux pays.

Il a, dans ce sens, souligné l’importance de consolider la solidarité arabe comme condition sine qua non pour faire face aux différents défis et menaces et réaliser les aspirations des peuples arabes comme finalité de l’action arabe commune

Jhinaoui a effectué une série de rencontres avec ses homologues arabes ainsi qu’avec le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes et le président du parlement arabe. Les entretiens ont porté sur les questions d’actualité dans le monde arabe et sur les relations de coopération bilatérale dans plusieurs domaines.