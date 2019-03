Des activités culturelles et artistiques, des conférences et des débats sur l’ensemble du pays animeront les journées de la francophonie en Tunisie célébrées du 06 au 24 mars 2019 à l’occasion de la journée internationale de la francophonie, fêtée le 20 mars de chaque année.

Une conférence de presse a été organisée mardi à la cité de la Culture à Tunis pour annoncer le programme de ces journées par les différents partenaires de cette manifestation qui se tient à la veille de l’organisation en 2020 en Tunisie du Sommet de la francophonie.

Présentant le programme de l’Institut français de Tunisie (IFT) à l’occasion du mois de la francophonie, Sophie Renaud, directrice de l’IFT a souligné que cette année sera marquée par l’organisation de la première édition du MappeMonde : le rendez-vous des accents francophones les 9 et 10 mars à Tunis et du 18 au 29 à Sousse, Gafsa, Sfax, Bizerte et Kairouan.

” MappeMonde met en valeur toutes les cultures, toutes les diversités et toutes les langues de la Francophonie, grâce à la force des valeurs universelles que celle-ci promeut en donnant la parole à des écrivains, des musiciens, des stylistes culinaires, des designers graphiques, des slameurs, des illustrateurs et des conteurs “, a-t-elle indiqué.

Sophie Renaud a, en outre, évoqué l’organisation le 09 mars en cours à la cité de la Culture à Tunis du forum de la francophonie qui réunira des personnalités du monde francophone appartenant à la sphère culturelle, artistique, politique et économique. ” Ca sera une journée de rencontres et d’échanges sur les enjeux économiques et culturels de la francophonie “, a-t-elle dit.

Pour sa part, Carol McQueen, ambassadrice du Canada en Tunisie a indiqué que dans le cadre des journées de la francophonie, le slameur canadien David Gouderault donnera un spectacle à l’espace Madart le 23 mars. Le duo Suisse ” Jek et Aniu ” interpréteront, quant à eux, jusque dans le sud tunisien leurs chansons engagées et décalées.

De son côté, Lambert Ouedraogo, ambassadeur du Burkina Faso a indiqué que la semaine du film francophone aura lieu du 16 au 23 mars à la cinémathèque tunisienne de la cité de la Culture où une quinzaine de pays membres de la francophonie offriront au public la possibilité de découvrir 18 œuvres cinématographiques inédites d’Argentine, de Bulgarie, du Burkina Faso, du Canada, de France, du Gabon, de Grèce, du Maroc, de Pologne, de Roumanie, de Serbie, de Suisse, de Belgique, de Tunisie…

” Chaque projection ouvrira une fenêtre sur le monde et permettra de découvrir d’autres réalités et d’autres univers de créativité et d’imagination “, a-t-il indiqué.

Présentant le programme du festival international ” les francophonies de Sousse”, Sami Hochlaf, directeur du festival a signalé que cette manifestation se poursuivra du 06 au 10 mars.

” Du tango argentin au folklore bulgare, en passant par la chanson française et le cinéma canadien, ce rendez-vous permettra de valoriser certains principes fondamentaux de la francophonie que sont le rapprochement entre les peuples par la connaissance mutuelle et le dialogue interculturel “, a-t-il noté.

Rappelons que la Tunisie a été choisie pour organiser le 18ème Sommet de la francophonie en 2020, qui coïncidera avec le 50ème anniversaire de la création de l’organisation internationale de la francophonie (OIF).

Les Journées de la Francophonie en Tunisie 2019 sont organisées par le Groupe des pays et régions de la Francophonie représentés à Tunis (Argentine, Belgique, Bulgarie, Burkina Faso, Canada, Egypte, France, Gabon, Grèce, Iles Comores, Mali, Maroc, Pologne, Roumanie, Serbie, Suisse, ainsi que la délégation Wallonie-Bruxelles) en partenariat avec l’Association Tunisienne pour la Pédagogie du Français, le Centre National du Cinéma et de l’Image et la Cinémathèque tunisienne de la Cité de la Culture, l’Association des Tunisien(ne)s Ami(e)s de la Francophonie, Radio Misk et le magazine culturel L’instant M.