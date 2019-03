La migration des Africains en débat à Tunis

Tunis a abrité, lundi 4 mars, une session de la Commission permanente de l’égalité du genre, de la famille, de la jeunesse et des personnes handicapées et de la commission permanente de la santé, du travail et des affaires sociales relevant du Parlement africain.

Cette session, à laquelle ont pris part des parlementaires de 22 pays africains, a porté sur le thème “Réfugiés, rapatriés et personnes déplacées internes: vers des solutions durables au déplacement forcé en Afrique”.

Il s’agit de discuter des défis auxquels fait face le continent africain en matière de migration, d’exil et de déplacement forcé et de trouver les solutions adéquates à ces questions”, a expliqué Jamila Ksiksi, présidente du Caucus des femmes et membre de ladite Commission permanente de la santé, du travail et des affaires socialesi.

Pour surmonter ces défis, le troisième vice-président du Parlement panafricain, Djamel Bouras, estime nécessaire de renforcer la concertation entre les pays de l’Union africaine et d’approfondir le débat sur les problématiques liées à la migration et l’exil.

Le Parlement panafricain a prévu une visite, en mai prochain, en Italie, en France et en Turquie afin de prendre connaissance des conditions d’hébergement des migrants africains dans les camps de réfugiés.

Le président de la Commission permanente de la santé, du travail et des affaires sociales, Aurélien Simplice, appelle à davantage de dialogue entre les pays africains afin de mettre en place les mesures nécessaires visant à améliorer les conditions de vie dans les camps.