La crise libyenne au centre d’une réunion diplomatique au Caire

Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, participe, mardi 5 mars, à une réunion de consultation avec ses homologues algérien et égyptien dans le cadre du suivi de l’Initiative du président de la République, Béji Caid Essebsi, du règlement global de la crise libyenne.

La réunion discutera des moyens d’aider les Libyens à parvenir à un consensus pour lancer un dialogue inter-libyen sur la base de l’accord politique et conformément à la feuille de route de l’ONU visant à résoudre la crise libyenne, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

“La réunion sera une occasion pour les trois pays d’étudier et d’évaluer les derniers développements en Libye et d’identifier les étapes nécessaires dans la prochaine phase en continuant d’œuvrer pour rapprocher les différentes parties libyennes et réactiver le processus politique, convaincus du rôle crucial que les pays voisins peuvent jouer, les partis libyens et leur soutien dans la voie du règlement parrainé par les Nations unies et de son envoyé spécial, Ghassan Salameh, afin d’aider à mettre fin à la phase de transition et de progresser vers des élections libres et démocratiques et la mise en place d’institutions constitutionnelles permanentes de l’Etat libyen”, ajoute le communiqué.