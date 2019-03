La Bourse de Tunis a clôturé, lundi 4 mars, avec une régression du TUNINDEX de 0,20% à 7.130,18 points, avec un faible volume d’échanges de 3.336 MDT.

La balance des titres a été tirée vers le bas avec 15 valeurs haussières contre 30 baisses.

ICF a été le titre le plus actif, traitant 0,513 MDT de ses capitaux, mais le titre a reculé de 2,08% à 206,60 D.

ELECTROSTAR s’échange à 1,20 D, soit un accroissement de 5,26%: CEREALIS a progressé de 3,04% en se monnayant à 5,07 D.

A la hausse également WIFACK BANK avance de 2,87% à 6,45 D; idem pour NEW BODY LINE et SPIDIT qui ont affiché des progressions de 2,85% et 2,63% à 5,04 D et 11,70 D.

Le titre SERVICOM affiche la plus forte baisse de la séance (-4,81%) à 0,79 D; suivi de TAWASSOL GROUP HOLDING et TUNISAIR qui ont reculé respectivement de 3,70% et 3,61% à 0,26 D et 0,80 D.

Dans le rouge, SIMPAR a abandonné 3 % à 31,04 D, tout comme UBCI qui a baissé de 2,87% à 27 D.