Tataouine : 3 projets municipaux initiés avec l’appui du BIT

Trois projets municipaux pilotes de développement local intégré seront réalisés, avant l’été 2019, respectivement à Tataouine, Bir Lahmar et Smar (au sud tunisien), avec l’appui financier du Bureau international du travail (BIT).

Ces projets visent à améliorer les conditions de vie des habitants, à créer des opportunités d’emploi et à renforcer les sources de revenu. Ils devront valoriser les ressources naturelles locales tout en fournissant les moyens matériels et logistiques pour réaliser des projets d’infrastructure, créer des microprojets et développer les capacités des municipalités en partenariat avec la société civile et les structures d’appui.

Déjà 13 jeunes à Smar et 10 à Bir Lahmar ont été sélectionnés pour suivre une formation assurée par le BIT, en vue de créer leur propre projet. La sélection des jeunes de Tataouine devant bénéficier de ce programme est en cours.

S’agissant des projets municipaux prévus à Smar, il a été convenu de construire un marché municipal, d’aménager un Montazah familial (parc) et de lancer une unité de transformation de laine et de poil de dromadaire à Ksar Ain, pour fournir de la matière première aux artisanes locales et régionales.

Un autre Montazah sera aménagé à Bir Lahmar, près du puits dont la ville porte le nom.

A Tataouine, il sera procédé à l’assainissement et à l’aménagement de l’oued au niveau de Chriaa où les eaux stagnantes sont devenues une source de nuisance pour la population de part les odeurs nauséabonde et la prolifération d’insectes.

Trois municipalités dans chacune des quatre gouvernorats de l’intérieur (Jendouba, Kasserine, Gafsa et Tataouine) bénéficient du projet pilote de développement intégré, financé par le BIT et l’Union européenne en partenariat avec le ministère tunisien des Affaires locales et de l’Environnement, sur une période de quatre ans, moyennant 9,125 millions d’euros (31,9 millions de dinars).