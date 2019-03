Cinq soirées artistiques sont au menu de la 2ème édition du Festival international “Les Francophonies de Sousse” qui aura lieu du 6 au 10 mars 2019 au Théâtre municipal de Sousse.

Le Festival international Les Francophonies de Sousse est organisé par l’Association des Tunisiens et Tunisiennes amis (amies) de la Francophonie (ATAF) en partenariat avec l’Institut Français de Tunisie, et la municipalité de Sousse, le ministère des Affaires culturelles et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Le Japon sera l’invité d’honneur de cette édition, annonce le comité d’organisation, précisant qu’il s’agit d’une nouvelle initiative qui associera au festival une ambassade, chaque édition.

Du pays du Soleil Levant, est prévu un film autour de la cuisine, “A tale of Samurai Cooking” (2013) du réalisateur Yuzou Ashara. Ce film de 121 minutes est une romance inspirée d’une histoire vraie autour du domaine de Kaga durant la période Edo (1600-1868). Il sera présenté le 9 mars (16h) au Centre Culturel de Sousse.

La soirée d’ouverture débutera à 19h00 avec le spectacle-hommage à la chanteuse française Barbara (1930-1997) et à la poésie française de Mohamed Ali Okbi.

Le spectacle sera interprété par Alia Sellami, Imen Khayati et Daly au chant, Omar El Ouaer au piano, Abelazouz à la contrebasse et Kays Rostom aux percussions.

L’hommage à cette auteure compositrice et interprète verra aussi l’interprétation d’extraits de textes et poèmes français pour Jacques Brel, Léo Ferré, Baudelaire et Aragon, entre autres.

La clôture prévoit la première de l’”Opéra Shéhérazade” du maestro Samir Ferjani avec la participation de Jehida Wahba, chanteuse lyrique libanaise. Le spectacle se tiendra en partenariat avec l’Opéra de Nice et l’Institut supérieur de la musique (ISM) de Sousse.

Une seconde présentation de l’opéra Shéhérazade est prévue le 12 mars au théâtre de l’Opéra à la Cité de la Culture, annoncent les organisateurs.

Avec le concours des ambassades d’Argentine et de Bulgarie en Tunisie se tiendra le spectacle du 7 mars. Musique et danse sont au menu de la soirée avec du Tango argentin et de la danse et musique traditionnelles bulgares.

En hommage aux femmes, le 8 mars, Journée internationale de la Femme, le programme offre un spectacle théâtral intitulé “99 Femmes” (16h00). Il s’agit d’un concept imaginé par la Française Geneviève Flaven auquel devront participer 13 actrices tunisiennes.

Le jour même (19h00), une projection est prévue du film canadien (2018), “La Bolduc”, du réalisateur François Bouvier. Ce drame biographique de 1h43mn retrace la vie et l’œuvre de Mary Travers (1894-1941), de son nom d’artiste la Bolduc, légende de la chanson folklorique québécoise.

Camelia Jordana, chanteuse et actrice française, donnera le 9 mars un spectacle où elle interprétera des tubes de son album “Lost”, considéré comme étant une création porteuse d’un message de paix et de tolérance.

Cette jeune artiste de 26 ans d’origine algérienne revendique ses origines multiples. Elle propose une fusion sonore unique à influence hip-hop, jazz et electro-soul.

“Lost”, album en français, en anglais et en arabe, est lauréat du prix du meilleur album de musiques de monde de l’année 2019 aux Victoires de la musique.

Le festival verra aussi la tenue de la deuxième édition de la dictée “Francophonies sans Frontières”, jeudi 7 mars à 12h00. Cet événement aura lieu en présence d’un ambassadeur francophone.