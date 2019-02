La Bourse de Tunis a terminé la séance de jeudi dans le rouge, le Tunindex a perdu 0,54 % à 7113,57 points, mobilisant un volume de 6,281 MD, selon Mena Capital Partners (MCP).

La balance des titres a été tirée vers le bas avec 35 replis, contre uniquement 17 affermissements.

ELECTROSTAR retrouve le vert et enregistre une hausse de 5,88 % à 1,08 D, suivi par les titres SOMOCER et MPBS qui ont avancé respectivement de 4,04 % et 3,67 % à 1,03 D et 4,80 D.

CARTHAGE CEMENT a affiché un gain de 3,38 % à 1,22D, tout comme CIMENTS DE BIZERTE qui a progressé de 3,33 % clôturant la séance à 1,55 D.

A l’inverse, SOPAT a reculé de 5,20 % à 1,82 D, tout comme le titre AIR LIQUIDE et LAND’OR qui ont perdu respectivement 4,49 % et 4,05 % à 86,35 D et 9,46 D.

Le Titre ICF a chapoté le palmarès des échanges en traitant 1,117 MD de ses capitaux, à 215 D l’action, soit un décroissement de 3,54 % et TUNISAIR a dévissé de 3,48 % terminant la séance à 0,83 D.