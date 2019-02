La société SOGEFOIRES organise la 17ème édition du Salon international des industries électriques et électroniques «SIEL EXPO 2019», du 27 février au 2 mars 2019, au centre des Expositions Tunis – La Charguia. L’inauguration du Salon sera assurée par Slim Feriani, ministre de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises, le mercredi 27 février à 16h00.

Organisé en collaboration avec la Fédération nationale des industries électriques et électroniques (FEDELEC), ce rendez-vous biennal est destiné aux professionnels des secteurs électriques et électroniques. Il a pour vocation d’être une vitrine des réalisations de la Tunisie et constitue une plateforme pour prendre connaissance des technologies les plus récentes dans le domaine afin de développer la coopération et le partenariat de l’ensemble des branches du secteur.