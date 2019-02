La Bourse de Tunis a débuté la séance de mardi en léger repli. Le Tunindex cède 0,08 % à 7 180,89 points, dans un volume d’échanges de 1,297 MD, selon l’intermédiaire en Bourse, Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, MPBS a augmenté de 4,38% à 4,52 D, suivi par TUNISAIR et SOPAT qui avancent respectivement de 3,61% et 3,38% à 0,86 D et 1,83 D.

Dans le rouge, TAWASSOL GROUP HOLDING a reculé de 3,57% à 0,27 D, tout comme les deux titres SERVICOM et AIR LIQUIDE qui ont baissé respectivement de 3,37% et 2,91% à 0,86 D et 84 D.