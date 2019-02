Zaghouan, l’une des plus belles et riches régions de la Tunisie, avec ses eaux thermales, ses sites naturels montagneux et ses cultures forestières et céréalières, a été à l’honneur samedi 16 février à la Cité de la culture.

En présence de Mohamed Zine El Abidine, ministre des Affaires culturelles, la Cité de la culture a accueilli la région de Zaghouan samedi 16 février 2019, dans le cadre des Journées des Régions : Les Cités des Arts à la Cité de la Culture.

A cette occasion, le public a pu découvrir les trésors patrimoniaux de Zaghouan qui a affiché avec fierté les legs matériaux et immatériels qui fondent son patrimoine millénaire et ses traditions plusieurs fois séculaires.

De la transformation des herbes médicinales, la distillation des plantes aromatiques, la broderie, le tissage, la poterie et tant d’autres métiers traditionnels, toutes les composantes de l’identité de cette région ont été exhibées à cette occasion au plaisir du public originaire de Zaghouan et des visiteurs de la Cité.

Au milieu du hall central de la Cité, une réplique d’une partie des aqueducs romains et l’un des quatre arcs de triomphe de Zaghouan ont été dressés rappelant l’ancrage de cette région dans la civilisation antique de la Mare Nostrum. Ces répliques ont été conçues et fabriquées en étroite collaboration avec le Centre national des arts de la marionnette dont les artistes ont pu leur donner leur lustre d’antan.

Au niveau inférieur du hall central de la Cité, une démonstration raffinée de l’héritage andalou de cette région a été donnée par la troupe du Malouf de Zaghouan, qui a par ailleurs accompagné un défilé de costumes traditionnels conçus par Jamila Dhouibi.

Zaghouan a, par ailleurs, présenté les créations de ses enfants dans plusieurs domaines de la création artistiques et artisanale à travers une exposition d’art plastique d’artistes de la région, une exposition de sculpture de l’artiste Mahrez Ezzine, une exposition de mosaïque, une exposition des sites archéologiques de la région, une exposition des métiers d’artisanat, de la broderie…

La musique était également au rendez-vous avec les rythmes et les sonorités du groupe “Flocka de guitare” à la Place des Théâtre, et au Théâtre des Jeunes Créateurs par le spectacle de violon de Seifeddine Ghallab. Une projection d’une série de films du club du cinéma amateur et un spectacle de Slam avec Maher Ali ont été également au programme.

En clôture de la Journée de Zaghouan à la Cité de la culture, le Théâtre des régions a accueilli le spectacle de chants soufi “Weld Al Azzouya” de Mohamed Farid Jadai avec la participation de l’artiste Soufiane Zaidi.

Centre névralgique de l’antique Carthage avec son temple des eaux et ses aqueducs assurant à l’adduction d’eau aux antiques villes romaines, Zaghouan est également l’une des villes tunisiennes héritières des multiples legs andalous et dont les traces sont encore palpables aussi bien sur le plan de l’architecture qu’à travers les traditions et les coutumes de la population.