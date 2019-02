En présence d’Edouard Philippe, Premier ministre de la République française, et de Youssef Chahed, Chef du gouvernement de la République tunisienne, à l’occasion du deuxième Haut conseil de coopération entre la France et la Tunisie, cinq accords ont été signés le jeudi 14 février 2019 à l’Hôtel de Matignon.

Il s’agit de deux conventions de prêts d’un montant total de 103,3 millions d’euros pour soutenir le secteur de la santé en Tunisie visant:

– l’amélioration de l’accès aux soins des habitants de la région de Sidi Bouzid (76 millions d’euros) et

– un appui au déploiement de la e-santé en Tunisie (27,3 millions d’euros),

– auxquels s’ajoutent trois accords bilatéraux dans des domaines importants de la coopération franco-tunisienne : les transports, l’appui au développement des territoires et à la santé, la mise en oeuvre du projet phare de l’Université franco-tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée (UFTAM).

1- Améliorer l’accès à des services de santé de qualité pour les habitants de la région de Sidi Bouzid

2- Promouvoir l’innovation et le numérique pour accroître la qualité et l’efficience du système de santé

3- Promouvoir et développer l’activité commerciale de transport international routier de personnes entre nos deux pays

4- Poursuivre la mise en oeuvre du projet phare d’Université franco-tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée

5- Assurer la continuité dans la bonne mise en oeuvre des projets de développement financés par la conversion de dettes