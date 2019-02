L’indice Tunindex a terminé l’année 2018 à 7 271,65 points, en hausse de 15,76% dans le sillage des hausses de 14,45% en 2017 et 8,86% en 2016.

De son côté, le Tunindex20, composé des 20 plus grandes valeurs et les plus liquides sur le marché, a suivi la même tendance que Tunindex. Il a terminé l’année avec 3 248,56 points, en hausse de 15,09%.

Le bilan annuel des indices sectoriels publiés par la Bourse est globalement positif. Sur les 13 indices (secteurs et sous-secteurs), 8 ont réalisé une performance positive en 2018.

L’indice « Matériaux de Base » s’est octroyé la meilleure performance avec une progression de 84,05% principalement porté par ICF (550,55%), Sotipapier (41,52%) et TPR (35,14%). En 2ème et 3ème positions, on trouve l’indice «Biens de consommation» et l’indice « sociétés financières » avec des gains respectifs de 27,28% et 10,79%.

Pour les indices des sous-secteurs, l’Agro-alimentaire et Boissons est en tête avec 38,03% grâce aux bonnes performances de SOPAT (121,62%), SFBT (46,92%) et PGH (24,61%), suivi par les sous-secteurs assurances et Banques avec des gains respectifs de 19,32% et 10,59%.