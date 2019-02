La Bourse de Tunis a évolué ce mardi en territoire négatif, le Tunindex cède de 0,29 % à 7 141.80 points, dans un volume d’échanges de 4.659 MTND.

A la hausse, ICF s’envole de 6,08 % à 193.06 TND, suivi par CARTHAGE CEMENT et SOTUMAG qui ont gagné respectivement 5,78 % et 3,52 % à 1,28 TND et 2,35TND.

A l’opposé , SERVICOM chute de 5,55 % à 1,19 TND tout comme les deux titres PGH et ASTREE qui ont plié respectivement de 4,43 % et 4,21% à 13,58 TND et 40,20 TND.