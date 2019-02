Dans une ambiance solennelle et fraternelle, les peuples tunisien et algérien ont commémoré, vendredi 8 février, le 61ème anniversaire du bombardement du village frontalier tunisien de Sakiet Sidi Youssef. C’était le 8 février 1958.

Cet épisode de la guerre d’Algérie témoigne de la solidarité et des liens historiques entre les deux peuples, qui ont lutté ensemble pour l’indépendance et la liberté.

Lors d’une déclaration donnée à cette occasion, le ministre de l’Intérieur tunisien, Hichem Fourati, a souligné l’importance de cette commémoration, dans la mesure où elle symbolise la lutte commune tuniso-algérienne pour l’indépendance et la liberté.

La commémoration de cette anniversaire, est une occasion pour tirer les leçons et le sens de cet épisode, dans le but de consolider les liens de fraternité, de coopération et de complémentarité entre les deux pays et peuples frères.

Il a par ailleurs salué l’esprit de coopération qui anime les deux pays et le soutien algérien indéfectible pour la Tunisie durant les dernières années, à travers l’intensification des visites, le renforcement de la coopération économique dans plusieurs domaines et la coordination totale dans les domaines sécuritaire et militaire.

Son homologue algérien, Noureddine Bedoui, a mis l’accent sur les liens de fraternité et de solidarité entre la Tunisie et l’Algérie, indiquant que le massacre de Sakiet Sidi Youssef restera dans les annales de l’histoire comme une leçon de courage et une épopée héroïque des deux peuples frères.

Bedoui a par ailleurs mis en exergue l’importance de conventions signées entre les deux pays dans le domaine de la sûreté et le partenariat entre les régions frontalières. “La concertation et la coordination sécuritaire se poursuivront pour faire face à toute tentative de déstabiliser les deux pays”, a-t-il fait savoir.