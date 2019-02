L’approvisionnement des gouvernorats de Jendouba, Siliana, Le Kef et Kasserine en gaz du pétrole liquéfié (GPL) s’est inscrit en hausse de 20% par rapport à la moyenne ces derniers jours, ce qui a permis de distribuer près de 30 mille bonbonnes à gaz liquéfié le 5 février 2019, selon un communiqué du ministère de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises.

Les gouvernorats de Jendouba, Siliana et Kasserine ont également reçu 7.630 bouteilles, 6.520 et 7.490 bouteilles respectivement, outre les 8.623 bouteilles destinées au Kef, d’après le département de l’Industrie.

Ainsi, la consommation du GPL a dépassé la barre de 195 mille bouteilles par jour en 2019, contre 180 mille bouteilles par jour durant la même période de l’année 2018, à l’heure où une vague de froid sévit en Tunisie.

A cet égard, le ministère assure dans son communiqué qu’il coordonne avec les différentes centrales de conditionnement du GPL et les distributeurs régionaux pour assurer l’approvisionnement continu en cette matière.

Il fait savoir que l’approvisionnement des ports de Radès et de Gabès en GPL s’effectue d’une manière continue et intense pour éviter la spéculation et les pratiques de monopole et lutter contre les différents infractions, particulièrement la manipulation des prix.