La Bourse de Tunis a clôturé la séance de vendredi, sur une note négative, le Tunindex lâche 0,38 % à 7234,31 points avec un faible volume d’affaire de 3,067 millions de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP).

La balance des variations a été tirée vers le bas affichant 36 valeurs en baisse contre uniquement 18 hausses.

Parmi les titres en hausse, STB s’offre la plus forte progression de la séance (5,80 %) à 4,13 dinars(D), suivi par ESSOUKNA qui a gagné 4,38 % en s’échangeant à 2,62 D.

Le titre MODERN LEASING a vu son cours hausser de 4,22 % à 2,96 D suivi par les deux titres MONOPRIX Et UBCI qui ont grimpé respectivement de 3,67 % et 3,32% en se monnayant à 7,33 D et 22,40 D.

Dans le rouge, le titre CARTHAGE CEMENT a reculé de 4,51 % à 1,27 D dans des capitaux de 0,535 MD.

De même, MIP a régressé de 4,44 % à 0,43 D cumulant une baisse depuis début de l’année 2019 de 28,33 % .

Le titre AMS a affiché une perte de 3,52 % à 0,82 % tout comme les titres PGH et Délice Holding qui ont baissé respectivement de 3,26 % et 2,98 % à 15,99 D et 12,03 D.