“La cause palestinienne sera au cœur des priorités du prochain sommet arabe prévu fin mars prochain à Tunis”, a assuré vendredi le président de la République, Béji Caïd Essebsi.

” La Tunisie ne ménagera aucun effort pour faire entendre la voix du peuple palestinien et défendre sa cause dans le monde, notamment à la lumière de la candidature de la Tunisie au poste de membre non-permanent du Conseil de sécurité “, a-t-il souligné lors de son entretien avec le Conseiller du président palestinien aux Affaires internationales et chef du département des Affaires des expatriés, Nabil Chaâth, venu lui transmettre un message oral de son homologue palestinien, Mahmoud Abbas.

Tout en réaffirmant la position immuable et constante de la Tunisie auprès du peuple palestinien et son engagement à défendre et à faire prévaloir sa cause juste dans les instances régionales et internationales, Caïd Essebsi a réitéré la détermination de la Tunisie à coopérer avec les frères palestiniens et à soutenir leurs revendications légitimes pour la construction d’un Etat indépendant avec pour capitale Al-Qods Al-Sharif.

De son côté, Nabil Chaâth a émis le souhait de voir le Sommet arabe de Tunis donner une nouvelle impulsion à la cause palestinienne et la replacer au cœur des préoccupations arabes, dans la mesure où elle représentant la principale cause arabe.

” Le peuple palestinien poursuit son militantisme jusqu’à l’obtention de la plénitude de ses droits légitimes et l’instauration des fondements d’une paix juste “, a-t-il promis.

Au cours de cette rencontre, le Conseiller du président palestinien aux Affaires internationales a tenu à rendre un vibrant hommage à la Tunisie pour ses positions immuables de soutien à la cause palestinienne et son engagement constant à se tenir aux côtés du peuple palestinien et à appuyer son militantisme pour le recouvrement de la plénitude de ses droits légitimes conformément à la légalité internationale et aux références du processus de paix.