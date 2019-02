L’envoyé spécial du président palestinien Mahmoud Abbès, Nabil Shaath, conseiller pour les relations internationales et chef du département des expatriés de l’Autorité palestinienne, a exprimé l’espoir que le sommet arabe à Tunis sera celui de l’unité autour des principales causes arabes, notamment la cause palestinienne.

Au terme d’un entretien jeudi avec le ministre tunisien des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, il a déclaré qu’il est porteur d’un “message verbal du président Abou Mazen au président Béji Caid Essebsi, de gratitude envers la Tunisie et de résistance jusqu’à la réalisation d’une paix juste”. Il a précisé que sa rencontre avec Jhinaoui a été une occasion pour s’entretenir sur “le rôle inchangé de soutien de la Tunisie à la cause palestinienne”.

“Nous sommes un peuple résolu qui n’accepte pas les diktats israéliens et ceux de Trump, mais nous voulons une paix multilatérale fondée sur le droit international et les droits de l’Homme”, a-t-il déclaré, soulignant que le peuple palestinien est déterminé à résister jusqu’à la création d’un Etat palestinien indépendant et une paix juste et profitable à tout le Moyen-Orient”.

Shaath a souligné que le sommet arabe intervient dans une conjoncture internationale difficile, affirmant qu’il devrait être un “sommet de clarification et d’unification de la position arabe” sur les questions arabes, en particulier la question palestinienne.

“Nous voulons aller au-delà des (séquelles) de ce que les Etats-Unis ont fait dans la région lorsqu’ils ont occupé l’Irak en 2003, qu’ils l’ont ensuite détruit, puis la Syrie et ensuite la Libye. Nous voulons sortir de cette histoire pour devenir une nation arabe plus unie et plus solidaire avec une vision claire de ses objectifs”, a-t-il souligné.

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères a qualifié de “très important” son entretien avec le responsable palestinien, indiquant qu’il a pris connaissance de ses analyses et de son évaluation de la situation palestinienne interne et des problématiques auxquelles fait face la cause palestinienne ainsi que les relations interarabes et le souhait des palestiniens de voir le prochain sommet de Tunis réaffirmer le soutien à la première cause arabe”.

Jhinaoui a précisé que le sommet de Tunis traiterait de plusieurs questions, y compris la situation en Syrie et son avenir dans le monde arabe, réaffirmant sa position précédente sur “la place naturelle de la Syrie dans le cadre arabe”.

“Il y a d’autres problèmes urgents, en premier lieu la cause palestinienne, la situation en Libye, au Yémen, les relations interarabes, la nécessité de surmonter les divergences actuelles et une plus grande solidarité entre les pays arabes”, a-t-il ajouté.

Il a formulé l’espoir que le sommet de Tunis soit un nouveau départ pour resserrer les rangs et trouver des solutions aux problèmes en suspens.

Shaath est arrivé à Tunis vendredi et devrait rencontrer le même jour le président Béji Caid Essebsi pour transmettre un message verbal du président Abbas sur la situation dans la région et l’action à mener pour soutenir la cause palestinienne.