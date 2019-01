Cloud Temple Tunisia met le cap sur l’Afrique sub-saharienne

Après avoir pris pied en Côte d’Ivoire, la joint-venture de PGH et du français Cloud Temple entend, avec son nouveau partenaire ivoirien, le groupe NSIA, se lancer à l’assaut de l’Afrique anglophone.

Les dirigeants des groupes Neurones et Poulina Group Holding (PGH) sont satisfaits de leur «mariage». La preuve en est qu’ils ont décidé de continuer à faire des petits, en Afrique sub-saharienne.

Près de cinq ans après avoir donné naissance à Cloud Temple Tunisia, en mai 2014, ce tandem opère en effet une première percée au sud du Sahara, plus précisément en Côte d’Ivoire, où la joint-venture franco-tunisienne s’est alliée au groupe ivoirien NSIA pour créer Cloud Temple West Africa qui va couvrir douze pays de la région. Forte de quinze collaborateurs, la nouvelle structure est opérationnelle depuis la mi-janvier 2019.

Ce rêve d’Afrique a vu le jour «il y a cinq ans avec notre arrivée en Tunisie, et nous l’avons développé, avec Mohamed Ali Chouchane et Abdelwaheb Ben Ayed», a indiqué Franck Dubray, président de Cloud Temple.

«Notre décision d’externaliser notre informatique s’est avérée fondée. Notre objectif est d’employer les jeunes et de leur ouvrir les portes du travail à l’étranger», note le président de PGH.

Son collègue ivoirien est dans la même logique. «Nous avons décidé d’externaliser nos activités informatique et cloud (data center et infogérance pour les filiales) avec des partenaires compétents et ensuite cette activité en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale et, pourquoi pas, dans le reste de l’Afrique», indique le président du Groupe NSIA, Jean Kacou Diagou.

«C’est le début d’un projet historique. C’est la première fois qu’un leader du cloud se déploie en Afrique de l’Ouest. Comme c’est le cas en Tunisie, nous avons développé un cloud souverain, nous allons traiter et héberger en Afrique de l’Ouest les données des Africains de l’Ouest. Il est important que les Africains soient en charge de leurs données», souligne Ange Diagou, CEO de Nsia Technologies.

Les trois partenaires ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. L’accord avec Cloud Temple Tunisia pourrait être «le début d’une grande aventure», appuie le président du groupe NSIA. «Dans quelques mois, nous allons peut-être vous inviter au lancement d’un nouveau partenariat», indique Abdelwaheb Ben Ayed, à l’intention des invités ayant assisté lundi 7 janvier 2019 à la signature de l’accord de partenariat entre Cloud Temple France, Poulina Group Holding et l’ivoirien NSIA. Mohamed Ali Chouchane, directeur général de Cloud Temple Tunisia, a révélé ce que serait le nouveau partenariat dont parle le président de PGH. En fait, Cloud Temple, Cloud Temple Tunisia et Cloud Temple West Africa comptent partir à l’assaut de l’Afrique anglophone et l’aborder par ses deux pays les plus importants : Le Nigeria et le Ghana.

M.M.