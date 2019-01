Concours média : Journalistes tunisiens à vos plumes!

African Media Agency (AMA), société de relations média et de communication panafricaine, lance un concours média afin de récompenser le meilleur journaliste africain en lui offrant un voyage tous frais payés pour couvrir la 7e édition de l’Africa CEO Forum qui se tiendra à Kigali, au Rwanda, les 25 et 26 mars 2019.

L’Africa CEO Forum (ACF) est la principale conférence internationale dédiée au secteur privé africain. Elle accueille chaque année les PDG, les investisseurs internationaux, les spécialistes les plus prestigieux et des décideurs politiques d’envergure. Depuis ses débuts en 2012, l’ACF a attiré plus de 120 chefs d’État et ministres et accueilli plus de 3.000 entreprises africaines et internationales de premier plan.

En 2018, plus de 1.500 personnes ont participé au forum, qui avait lieu en Côte d’Ivoire. 70 pays y étaient représentés et 150 journalistes y ont assisté, parmi lesquels des rédacteurs, des reporters et des blogueurs d’élaboration de programmes. Ils ont eu la rare opportunité de pouvoir interagir avec les dirigeants, les PDG et les décideurs politiques africains les plus influents.

Pour sa septième édition, les 25 et 26 mars 2019, l’AFRICA CEO FORUM a décidé de réunir ses 1.500 participants autour d’un programme de transformation… Quelles priorités doivent être identifiées pour stimuler le degré de commerce et d’investissement intra-africain ? Que doit faire une Afrique unie pour mieux protéger ses intérêts et ses industries ? Comment pouvons-nous mobiliser le secteur privé par rapport à des projets logistiques et d’infrastructure transfrontaliers ? L’objectif est d’utiliser l’intégration régionale pour stimuler la croissance du secteur privé et générer plus d’acteurs en Afrique.

Ayant souligné le rôle que le concours va jouer dans le paysage médiatique de l’Afrique, la PDG d’AMA, Eloïne Barry, a encouragé les journalistes à profiter de cette occasion pour montrer leur créativité et leur contribution en posant leur candidature pour cette invitation. «Nous sommes ravis de lancer cette initiative, reconnaissance du travail acharné de nos collègues journalistes mais également une preuve que sans eux, l’histoire africaine serait toujours la même que quelques années auparavant».

Le concours est ouvert aux journalistes qui travaillent en Afrique. Tous les pays africains peuvent donc y participer.

Les journalistes et blogueurs des médias écrit, radio et en ligne sont admissibles pour participer au concours. Les journalistes doivent soumettre un article d’information ayant été publié par un organe de presse africain au plus tard le 30 décembre 2018 et dont le thème est lié à l’Afrique.

Les travaux en anglais, swahili, français, arabe et portugais sont acceptés.

Le concours est ouvert à tous les secteurs.

La date limite de soumission des travaux est le 28 février 2019 à 23h59 GMT

Le gagnant sera annoncé le 4 mars 2019.

Pour soumettre votre candidature pour l’invitation, suivez ce lien: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6b0UYnfkbCPiq8o1QZQQSZJ3QOZw1RXHlnQuSuGCgIt8euA/viewform?vc=0&c=0&w=1

À propos de African Media Agency (AMA)

La vocation de AMA – African Media Agency (http://amediaagency.com ) est d’aider les entreprises à communiquer efficacement à l’échelle panafricaine. Notre excellente connaissance de l’Afrique nous a permis d’être reconnus et de faire autorité dans le domaine de l’information auprès des médias les plus influents sur l’ensemble du continent africain.

Nos bureaux sont situés à Dubaï (EAU), Abidjan (Côte D’ivoire), Libreville (Gabon), New-York (USA) et nous disposons d’une présence locale à Johannesburg (Afrique du Sud), Nairobi (Kenya) et Lagos (Nigeria). Notre équipe a dix ans d’expérience dans le domaine de la communication panafricaine. Nous avons une connaissance approfondie de l’environnement économique diversifié et souvent complexe de chaque pays africain et nous guidons nos clients en termes de meilleures pratiques à chaque étape de leur parcours en Afrique.

A propos du AFRICA CEO FORUM

Depuis six ans, le AFRICA CEO FORUM est le plus grand rendez-vous international des décideurs et financiers du secteur privé africain.

Lors de sa dernière édition en mars 2018 à Abidjan, il a réuni pendant deux jours 1.500 chefs d’entreprise, décideurs publics et investisseurs d’Afrique et du monde entier autour de la thématique de la transformation nécessaire des champions africains face à la concurrence internationale.

Il est organisé par Jeune Afrique Media Group, éditeur de Jeune Afrique et de The Africa Report, et par Rainbow Unlimited, société suisse spécialisée dans l’organisation d’événements de promotion économique.