Le Théâtre des Régions accueillera, samedi 2 février, le nouveau projet musical “Parfum de Jasmin” du musicien tunisien Fadi Ben Othman.

Evoquant son spectacle, Fadi Ben Othman explique que “Parfum de Jasmin” est un voyage de Paris à Tunis en passant par Damas, et que le récital rend hommage à la révolution tunisienne, la révolution du jasmin.

“Le jasmin cette fleur symbole d’amour et de liberté m’a permis de composer des morceaux musicaux qui seront accompagnés par des textes en français et en dialecte tunisien” a révélé le compositeur et chef d’orchestre.

Réunissant des compositions instrumentales et autres lyriques qui combinent les techniques de chant oriental et d’opéra, Fadi Ben Othman dirigera 44 musiciens de l’Orchestre et Chœur de l’Opéra de Tunis avec la participation de Haythem Hdhiri (Baryton) et de Henda Ben Chaâban (Soprano).

Dans ce récital, les poèmes de Nizar Kabbani, Abou Al Kacem Al Chabbi, Aymen Kacen, Fadi Ben Othman, Héla Channoufi et Sara Meftah seront à l’honneur. A l’exemple de ” Ya Biladi ” un poème écrit par Sarra Meftah, les premiers jours de la révolution tunisienne, d’après l’arrangement musical de Fadi Ben Othman mettra à l’honneur les sentiments du peuple sous une forme d’un hymne d’amour à la Tunisie.

Rappelons que “Parfum de Jasmin” a été déjà présenté deux fois dans une première version en mini concert de 40 mn avec une petite formation de musiciens. La première était à Hammamet à l’occasion de l’ouverture de “Dar Sébastien fait son opéra” en 2017 et la seconde en 2018 au Festival “Les Classiques” d’Ennejma Ezzahra.