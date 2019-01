L’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) et l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) ont organisé, mercredi 23 janvier à Hammamet, une cérémonie en l’honneur de 300 jeunes porteurs des meilleurs projets “Agripreneur 2.0”.

Venus de Béja, Le Kef, Jendouba, Siliana, Kairouan, Kasserine et de Sidi Bouzid, ces jeunes ont participé au projet Agripreneur 2.0 lancé dans le cadre du partenariat tuniso-allemand intitulé “Promotion d’une agriculture durable”. Ils ont bénéficié de sessions de formation sur la création de projets innovants en milieu rural.

Le directeur général de l’APIA, Abderrahmane Chafaï, a indiqué que ce projet a démarré, depuis un an, et vise à inciter les jeunes des gouvernorats du nord et du centre-ouest à l’entrepreneuriat dans les domaines agricole, agroalimentaire et des services à travers l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC).

Environ 3.800 jeunes ont pris part à une campagne de sensibilisation au projet Agripreneur 2.0, outre 13.000 jeunes bénéficiaires d’actions d’information sur l’utilisation des TIC.

La phase d’idéation (conception du projet) a vu la participation de 900 jeunes ruraux. Sur 700 projets innovants présentés, 300 ont été sélectionnés.

L’ambassadeur d’Allemagne en Tunisie, Andreas Reinicke, a souligné que le projet Agripreneur 2.0, dont la fin était prévue pour juin 2019, sera prolongé d’une année supplémentaire.

Selon Mohamed Lazhar El Echi, coordinateur national du partenariat tuniso-allemand “Promotion d’une agriculture durable”, Agripreneur a été réalisé dans une première phase, entre 2013 et 2016, moyennant une enveloppe de 5 millions d’euros, puis prolongé de trois ans jusqu’en 2019 avec une enveloppe supplémentaire de 5 millions de dinars.