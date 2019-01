Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a reçu, mercredi 23 janvier au palais de Carthage, le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, qui a présenté au chef de l’Etat les résultats de sa participation au Sommet arabe pour le développement économique et social tenu le 20 janvier 2019 à Beyrouth.

Cité dans un communiqué de la présidence de la République, Jhinaoui a indiqué que l’accent a été mis lors de ce Sommet sur la nécessité d’accorder la plus grande priorité à la question de développement dès lors qu’elle constitue un facteur important pour la réalisation de la sécurité nationale.

Jhinaoui a également informé le chef de l’Etat de la teneur des entretiens qu’il a eus avec les chefs de délégation participant au Sommet, notamment concernant les préparatifs en cours pour faire réussir la 30e session ordinaire du Sommet arabe, prévue le 31 mars prochain à Tunis.

Le ministre des Affaires étrangères a, en outre, informé le président de la République de la teneur de son entretien à Paris avec Louise Mushikiwabo, nouvelle secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). La rencontre a été l’occasion de mettre l’accent sur les relations historiques entre la Tunisie et l’OIF et les préparatifs en cours en prévision du Sommet de la Francophonie que la Tunisie accueillera, en 2020, et qui coïncide avec le 50e anniversaire de la création de la Francophonie.