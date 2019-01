La Bourse de Tunis débute la séance de ce mercredi 23 janvier 2019, dans le rouge. Le Tunindex affiche une baisse de 0.17% avec 7 240.31 points dans un volume total de 2.089 MD, selon Mena capital partners.

Dans le vert, SOPAT grimpe de 4.49% à 1.86 D suivie par UNIMED et ONE TECH HOLDING qui gagnent respectivement 3.57% et 3.30% à 8.70 D et 15.96D.

A la baisse, ATTIJARI LEASING chute 4.45% à 15.24 D tout comme EURO-CYCLES et ARAB TUNISIAN LEASE qui enregistrent un amoindrissement respectif de 4.23% et 3.18% 15.81 D et 2.43 D.