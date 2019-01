Le président du Haut comité du contrôle administratif et financier (HCCAF), Kamel Ayadi, s’est entretenu, mardi 22 janvier, avec le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Mohamed Tlili Mansri.

Les deux responsables ont passé en revue les mesures prises pour pallier les insuffisances et les défaillances évoquées par le rapport de la Cour des comptes au titre des années 2014-2015 en ce qui concerne le mode de gestion de l’ISIE, particulièrement de la gestion des ressources humaines, de la gestion du budget et de la gestion comptable et fiscale.

Selon un communiqué du HCCAF, une deuxième rencontre aura lieu en février prochain pour examiner la possibilité de conclure un accord entre les deux Instances et envisager les différentes formes de collaboration entre elles.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle phase de suivi des institutions constitutionnelles qui n’ont pas bénéficié jusque-là d’un niveau de contrôle suffisant.