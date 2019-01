A l’invitation de son homologue tunisien, Khémaies Jhinaoui, le chef de la diplomatie et Commerce de la Hongrie, Péter Szijjártó, effectuera le 23 janvier une visite officielle en Tunisie accompagné de hauts responsables hongrois.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la dynamique des relations entre Tunis et Budapest et leur volonté de consolider les différents volets de coopération bilatérale.

Il s’agit également d’intensifier les concertations politiques, surtout après la visite effectuée par Jhinaoui à Budapest les 2 et 3 novembre 2016 et celle de son homologue hongrois à Tunis le 24 avril 2017.

Les deux ministres aborderont, lors de cette visite, plusieurs questions relatives à la coopération bilatérale et les moyens de la renforcer dans les domaines économique, sécuritaire, culturel, ainsi que le cadre régissant les échanges commerciaux, l’investissement, le tourisme, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique.

La visite sera l’occasion aussi d’examiner les perspectives de consolidation de la coopération et de la coordination entre les deux pays dans le cadre des institutions de l’Union européenne et l’échange des points de vue sur des questions internationales et régionales d’intérêt commun dont les développements de la situation en Libye et en Syrie et le dossier migratoire.

Un mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine de la maîtrise de l’énergie sera signé au cours de cette visite.