«Easy Export», c’est le projet pilote que vient de lancer, ce lundi 21 janvier 2019, la Poste tunisienne dont l’objectif est la facilitation des exportations au profit des micros, petites et moyennes entreprises «MPME» tunisiennes.

Dans un communiqué rendu public à l’occasion du lancement dudit service, la Poste explique que le service Easy Export est le résultat d’un projet pilote élaboré en collaboration avec l’Union postale universelle (UPU) qui se manifeste par la mise en place des guichets uniques pour faciliter l’exportation à travers le réseau postal.

Et comme il se doit, c’est Mohamed Anouar Maarouf, ministre des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, qui a inauguré le guichet unique d’exportation à Kairouan en présence de Bishar Hussein, directeur général de l’Union postale universelle, Jawher Ferjaoui, président-directeur général de la Poste tunisienne, et les directeurs généraux des différentes parties intervenantes dans la Commission nationale de pilotage dudit projet.

La Poste tunisienne souligne que «Easy Export» vise, d’une part, la facilitation des procédures d’exportation au profit des MPME pour renforcer leur internationalisation et promouvoir leur exportation tout en bénéficiant d’une part des solutions logistiques et numériques offertes par le réseau postal, et, d’autre part, par les procédures élaborées par la Commission nationale de pilotage du projet notamment:

la création d’un site web easyexport.com.tn permettant l’inscription en ligne et l’accès aux différentes informations relatives à la solution Easy Export ainsi que les conditions et les modalités d’adhésion ;

la mise en place d’un guichet unique d’exportation à travers le réseau postal qui regroupe les principaux intervenants dans le processus de l’exportation à l’instar de la Poste tunisienne, l’Office national de l’artisanat, la Douane tunisienne, Tunisie Trade Net (TTN) et le Centre d’études et de recherche des télécommunications (CERT) afin d’accomplir les procédures d’exportation avec des délais et des coûts réduits ;

l’offre d’un pack de services à forte valeur ajoutée assurant les formalités de commerce extérieur et de dédouanement avec des prix abordables.

Cet acquis est le résultat d’une convention de partenariat signée entre les différentes parties prenantes, à savoir : les des ministères des TIC, du Commerce, du Transport, la Poste tunisienne, la Banque centrale de Tunisie, le Centre de promotion des exportations, la Douane tunisienne, l’Agence de Promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), Tunisie Trade Net (TTN), l’Office national de l’artisanat (ONA) et le CERT.

A l’occasion de l’inauguration du guichet unique d’exportation “Easy Export“ à Kairouan, la Poste tunisienne et le CEPEX ont signé une convention de partenariat pour la promotion des exportations tunisiennes afin de permettre aux MPME qui exportent à travers Easy Export et opérant dans les secteurs de l’artisanat, des produits agricoles et agroalimentaires de bénéficier d’une réduction de 50% sur les coûts des envois postaux destinés à l’étranger.

Par ailleurs, une convention a été signée pour renforcer les domaines de coopération entre la Poste tunisienne et l’UPU pour le développement de la plateforme de formation en ligne “Trainpost“, hébergée au niveau de l’Ecole virtuelle de la Poste tunisienne, afin d’améliorer les compétences et les capacités de formation des cadres des institutions postales membres de l’UPU.

En effet, plus de 2.200 cadres postaux venus de 192 pays membres de l’UPU suivent à distance chaque année les cours proposés par la plateforme Trainpost et reçoivent des certificats de participation signés électroniquement.