A la fin du 4ème trimestre 2018, les indicateurs d’activité de la Banque de Tunisie (BT) ont évolué comme suit :

– Les crédits à la clientèle (nets des provisions constituées) ont enregistré une augmentation de +7,5%, passant de 4.157.758 mille dinars au 31/12/2017 à 4.470.382 mille dinars au 31/12/2018. Cette croissance a touché toutes les composantes des crédits accordés aux entreprises et aux particuliers.

– Les dépôts de la clientèle sont en croissance de +8,6% passant de 3.450.091 mille dinars au 31/12/2017 à 3.745.128 mille dinars au 31/12/2018. Cette croissance est générée essentiellement par l’augmentation des dépôts d’épargne de +13% et des dépôts à vue de +10,4% entre Décembre 2017 et Décembre 2018.

– L’encours des ressources spéciales a augmenté de +24,3% passant de 346.805 mille dinars à la fin de Décembre 2017 à 431.069 mille dinars à fin de Décembre 2018 et ce suite aux nouveaux tirages effectués par la banque sur des nouvelles lignes de crédits extérieures accordées par des bailleurs de fonds internationaux.

– Les produits d’exploitation bancaire ont progressé de +29,9% pour atteindre 546.894 mille dinars en Décembre 2018 contre 420.949 mille dinars à fin Décembre 2017. Cette progression concerne les intérêts et assimilés (+35,3%), les commissions (+6,8%) et les revenus du portefeuille commercial et d’investissement (+25%).

– Les charges d’exploitation bancaire sont en augmentation de +43,3% passant de 152.404 mille dinars à fin Décembre 2017 à 218.435 mille dinars à fin Décembre 2018. Cette hausse des charges est engendrée essentiellement par l’augmentation du volume des dépôts et des tirages sur les ressources extérieures.

– Le Produit Net Bancaire a atteint à la fin du 4ème trimestre 2018 un montant de 328.458 mille dinars, contre 268.544 mille dinars à la fin du 4ème trimestre 2017, soit une progression de +22,3%.

– Les charges opératoires ont augmenté de +17,5% pour atteindre 99.257 mille dinars au 31/12/2018 contre 84.455 mille dinars au 31/12/2017. Elles sont décomposées comme suit:

– Les charges du personnel pour un montant de 70.721 mille dinars, en augmentation +6,9% par rapport à la même péroide de l’année dernière ;

– Les frais généraux ont atteint une enveloppe de 28.536 mille dinars en 2018 contre 18.315 mille dinars en 2017, soit une augmentation de +55,8%. Cette augmentation est générée essentiellement par la contribution au fonds de garantie des dépôts bancaire au titre de l’exercice 2018 s’élevant à 8.498 mille dinars. Compte non tenu de cette contribution, les frais généraux seraient de 20.038 mille dinars, en augmentation de +9,4%.