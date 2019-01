Khemaies Jhinaoui, chef de la diplomatie tunisienne, représentera le président de la République, Béji Caïd Essebsi, au Sommet arabe pour le développement économique et social à Beyrouth (Liban), le 20 janvier 2019.

Le département des Affaires étrangères indique dans un communiqué que Jhinaoui présentera la position de la Tunisie sur le développement durable, l’impulsion de la coopération économique entre les pays arabes, l’augmentation du volume des investissements et la conclusion des accords dans les domaines technologiques à forte valeur ajoutée et à forte employabilité.

Au cours de ce sommet, il appellera également à la conjugaison des efforts pour résoudre les crises qui secouent la région arabe dans la mesure où la persistance de l’instabilité a eu un impact négatif sur la croissance économique et l’attractivité des investissements étrangers, avec son corollaire la hausse du taux de chômage et l’apparition des phénomènes de l’asile et de l’exode.

Sur le thème de ”la prospérité, facteur de paix”, le sommet de Beyrouth se penchera sur l’examen de plusieurs dossiers à caractère économique, social et de développement dans le cadre de l’action arabe commune.

Le volet économique portera notamment sur la zone arabe de libre-échange (ZALE), la sécurité alimentaire et le développement des PME.

Quant au volet social, il sera axé sur l’éradication de la pauvreté, la lutte contre toute forme de violence, la réalisation des objectifs de développement durable (2030) et le renforcement du rôle de la femme et de jeunes dans la vie économique, outre l’investissement dans l’enfance.