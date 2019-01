La Bourse de Tunis a progresse mercredi, de 0,78%, à 7 229,09 points, dans un volume d’échanges de 4,469 MD. La balance des variations a enregistré 20 hausses contre 26 replis, selon l’intermédiaire en Bourse, Mena Capital Partners (MCP).

ICF, le titre le plus actif, a réalisé un volume de 1,019 MD, en s’offrant la plus forte hausse de la séance (5,88 %), à 192,50 D. Le titre SFBT s’est maintenu stable à 23,50 D, mobilisant un volume de 0,757 MD.

Dans le vert, le titre AIR LIQUIDE a grimpé de 2,99% à 84,90 D, suivi par le titre BIAT qui s’est envolé de 2,99% à 115,66 D.

Les titres DELICE HOLDING et ATTIJARI BANQUE ont enregistré respectivement une progression de 2,95% et 2,77% à 13,24 D et 43,40 D.

Dans le rouge, le titre AMS a chuté de 6,06% à 0,93 D, suivi par les deux titres SANIMED et MODERN LEASING qui ont perdu respectivement 5,82% et 4,33% à 1,78 D à 3,09 D.

Le titre HEXABYTE a reculé de 2,93% à 5,63 D, tout comme le titre AETECH qui a baissé de 2,63% clôturant la séance à 0,37 D.