La société Tunisie Autoroutes (TA), la Société Monétique Tunisie (SMT) et la Banque de l’Habitat (BH) viennent de signer une convention de partenariat pour le lancement d’un nouveau service de paiement en ligne de badges de télépéage pour les clients de la société TA.

A l’issue de la cérémonie de signature de cette convention, Badreddine Lahbbaiel, PDG de Tunisie Autoroutes, a indiqué que Tunisie Autoroutes compte actuellement 70.000 badges de télépéage, ce qui représente environ 27% de l’ensemble des usagers de l’autoroute. Mais l’objectif est de le porter à 50% qui est le taux dans la plupart des pays.

Ainsi, “les usagers des autoroutes sont d’ores et déjà en mesure de recharger virtuellement leurs badges de passage pour les autoroutes en accédant à l’interface web de la société. L’objectif est, d’une part, d’éviter au citoyen le déplacement pour recharger son badge, et, d’autre part, d’inscrire la société dans la stratégie de decashing (éviter de payer en cash ou en espèce), laquelle est fortement encouragée par le gouvernement”.

“Nous invitons tous les usagers de l’autoroute, parmi les citoyens et la diaspora tunisienne de retour au pays durant la saison estivale ainsi que les hôtes de la Tunisie, surtout les Algériens, à se doter de ces badges de télépéage, afin de faciliter leurs passages sur nos autoroutes, au vu que ce badge favorisera une meilleure fluidité de la circulation, au niveau des stations de péage”, a lancé le PDG de Tunisie Autoroutes.

Dans ce cadre, il a fait savoir que 7 nouveaux couloirs seront aménagés dans chaque direction, dans les différentes autoroutes du pays, pour les passages automatiques, durant les deux prochains mois.

Il a également rappelé que 400.000 opérations de recharge de badges ont été effectuées durant l’année 2018, ce qui représente 400.000 factures présentées aux clients “au moment où nous tendons à instaurer une administration sans papier”.

De son côté, Khaled Bettaieb, directeur général de Monétique Tunisie, a souligné que ce genre de projets permettra de réussir l’inclusion financière, et de garantir une meilleure transparence des transactions.

Il a souligné que la Tunisie a réalisé un saut quantitatif en matière de paiement électronique, passant de 2,4 millions de transactions en 2017 à 4 millions de transactions en 2018, et ce grâce à la mobilisation de plusieurs programmes dans ce sens, dont notamment l’inscription des élèves à distance.

Le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Salmi, a souligné lors de la cérémonie de signature de cette convention que cet accord s’inscrit dans le cadre de la politique tunisienne de bonne gouvernance et de transparence, dans la mesure où elle permet d’améliorer l’efficience des transactions financières et de réduire les liquidités sur le marché.

A noter que Tunisie Autoroutes a présenté, à cette occasion, de nouveaux services de paiement proposés au citoyen, à savoir le “paiement mobile USSD” (destiné à tous les clients détenteurs d’une carte bancaire). Ceux-ci peuvent effectuer des recharges électroniques à partir de leurs téléphones mobiles, ou effectuer des recharges pour leurs proches.

Il s’agit, également, de paiement M-Dinars, destiné aux abonnés M-Dinars. Ce nouveau service de recharge permet aux utilisateurs de pouvoir effectuer des recharges électroniques des abonnement télépéage, à partir de leurs Smart Phone, Via l’application DClick.