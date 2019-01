Dans le cadre de son programme consacré à la présentation des ouvrages traduits en arabe, l’Institut de Traduction de Tunis a consacré la séance du vendredi 11 janvier 2019 à la présentation de l’ouvrage “Introduction à la linguistique cognitive” de Ronald W. Langacker traduit par l’universitaire tunisien Lazhar Zannad, avec une présentation de Khaled Miled.

A l’ouverture de cette rencontre, l’universitaire Khaled Milad a tenu à saluer l’Institut de Traduction de Tunis pour ses efforts en vue de promouvoir les traducteurs tunisiens et leurs ouvrages tout en félicitant le professeur Lazhar Zannad pour la traduction du livre qu’il considère comme un travail colossal qui ne fait qu’enrichir la recherche.

Lazhar Zannad a-t-il précisé est un professeur d’enseignement supérieur depuis 2013, spécialiste de la traduction anglaise et président de la Commission de la formation en traduction. Il a, à son actif, plusieurs ouvrages enseignés jusqu’à aujourd’hui à l’université tunisienne et dans le cycle des masters, à l’instar de ” Leçons de rhétorique arabe”, “Nasijou al-nassi “, “Le langage et le corps” et bien d’autres ouvrages.

Lazhar Zannad s’est spécialisé dans l’arabisation des textes, notamment ceux de Ronald W. Langacker, qu’il considère comme une référence et en a fait sa spécialité.

Ronald W. Langacker a rappelé l’intervenant, est un linguiste américain, professeur émérite à l’Université de Californie à San Diego. Il est surtout connu en tant que l’un des fondateurs du mouvement de la linguistique cognitive, et créateur de la grammaire cognitive.

En présentant cet ouvrage, l’intervenant a indiqué que “le lecteur de ce livre devrait disposer d’un minimum de connaissance en linguistique pour pouvoir le comprendre” tout en ajoutant qu’il doit le parcourir lentement pour assimiler les connaissances qu’il contient. ” Introduction à la linguistique cognitive ” de Ronald W. Langacker contient un grand nombre d’index ajoutés par l’auteur et il comprend 207 termes en plus de 200 références mentionnées.

Cette rencontre a été une occasion d’échanger les idées en présence de plusieurs enseignants et d’étudiants en linguistique de différentes universités tunisiennes.