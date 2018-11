La Bourse de Tunis entame la séance de jeudi sur une note positive, le TUNINDEX signe un rebond de 0.17 % à 7 285.51 points, dans un volume d’échanges de 0.822 MTND.

Dans le vert, le titre BNA grimpe de 3.92 % à 15.90 TND, suivi par les titres SOPAT et SANIMED qui affichent respectivement une progression de 2.82 % et 2.80 % à 1.82 TND et 2.20 TND.

Dans le rouge, le titre CARTHAGE CEMENT a reculé de 3.17 % à 1.83 TND, tout comme les titres UNIMED et UADH qui ont enregistré respectivement une perte de 1.47 % et 1.08 % à 8.02 TND et 1.82 TND.