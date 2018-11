Dans le cadre des rencontres qu’elle a initiées au cours des derniers mois, la société TMI a organisé à l’hôtel Mövenpick, jeudi 8 novembre, un séminaire technologique pour présenter les produits VERITAS, et ce à l’intention de ses clients entreprises. La rencontre a été animée par le représentant de VERITAS en Tunisie.

Nous avons saisi cette occasion pour discuter avec Mondher Ben Ayed, président directeur général de TMI, sur l’objectif de ces séminaires, d’une part, et de la stratégie commerciale de son entreprise.

En effet, M. Ben Ayed a rappelé que TMI a initié, depuis la rentrée en septembre, en collaboration avec ses partenaires, des séminaires technologiques sur les dernières innovations dans tout ce qui est solutions de digitalisation des entreprises.

«Nous avons commencé en septembre pour présenter les solutions Oracle; dernièrement on a fait un séminaire avec notre partenaire Dell EMC à Hammamet où nous avons présenté les dernières innovations technologiques que Dell EMC offre ses clients ; et aujourd’hui on entame avec VERITAS, soit l’une des sociétés les plus présentes dans le domaine de l’IT spécialisée dans la sécurité des données, dans le back up…», expliquer Mondher Ben Ayed.

Il a ajouté qu’entre TMI et VERITAS, c’est une histoire qui dure depuis une trentaine d’années maintenant, «parce que ses produits étaient inclus dans les solutions SUN Microsystem, et TMI était partenaire de SUN pendant plus de 25 ans. Aujourd’hui on continue à vendre et à déployer les solutions VERITAS aussi bien en Tunisie qu’en Afrique subsaharienne».

Vers la fin de ce mois de novembre, TMI organisera également un autre grand séminaire avec Huawei (un autre partenaire de TMI), au cours duquel séminaire «nous allons partager avec nos clients les nouveautés et les solutions de Huawei dans le monde des télécommunications et de l’IT aussi».

Cela dit en passant, cette année TMI est devenue «Certified Service Partner» de Huawei, c’est-à-dire qu’elle a atteint le niveau de partenaire certifié pour le SAV, pour le support “5 étoiles“ (IT CSP 5 Star) qui est le niveau le plus élevé de certification du géant chinois des télécommunications. «Ceci montre que TMI n’est pas uniquement intéressée par la commercialisation des produits mais également par la maîtrise des solutions et des supports. C’est la plus-value que TMI apporte à ses clients.

Par ailleurs, Mondher Ben Ayed soulignera que le marché domestique de TMI restera toujours la Tunisie, parce que «c’est là où on apprend, où nous déployons nos premières références. Après avoir acquis de l’expérience et déployé des références en Tunisie, nous sommes toujours prêts pour les déployer en dehors de la Tunisie, et ça on le fait depuis 1999. Aujourd’hui, nous avons réalisé des grands projets dans 18 pays africains, de l’Est et de l’Ouest. Cette année, plus de 80% de notre CA nous le réalisons en Afrique…

Dans cet ordre d’idées, TMI a développé, au cours des dix dernières années, un réseau de partenariats avec plusieurs acteurs africains dans le domaine de l’IT, qui sont devenus nos partenaires. «Avec tout ceci, je puis dire que TMI connaît l’Afrique au vrai sens du mot. Nous savons voyager en Afrique, y développer des partenariats, exécuter des projets et les réussir. Cela nous a rendu service, parce que la croissance en Tunisie est faible actuellement, alors qu’elle dépasse dans certains pays les 6 voire les 9%…».

TMI sert également de locomotive pour nombre d’entreprises tunisiennes, parce que quand on attaque un projet, on n’a pas toujours toutes les briques, alors on fait appel à d’autres entreprises…

De plus amples détails de cet entretien existent dans la vidéo ci-dessous.

Tallel BAHOURY