Les distributeurs de bouteilles de gaz domestique en gros ont décidé de suspendre leur activité à partir du 30 novembre 2018, suite à une réunion de leur Chambre syndicale nationale, jeudi 8 novembre, au siège de l’UTICA.

La Chambre a expliqué que cette décision intervient en raison de l’accumulation des problèmes menaçant l’avenir de la profession et du non-respect des accords conclus entre la chambre syndicale nationale des distributeurs de bouteilles de gaz domestique en gros et l’autorité de tutelle (ministère de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables).

Elle a appelé, dans un communiqué, à augmenter la prime de distribution, immédiatement, de pas moins de 250 millimes, afin de faire face aux augmentations excessives et répétitives des prix des hydrocarbures et à mettre en application l’augmentation de 60 millimes de la prime de distribution conclue depuis 2015.

La chambre appelle aussi à prévoir une augmentation automatique de cette prime à chaque hausse des prix des hydrocarbures et à appliquer les accords conclus durant la réunion du 30 novembre 2017.