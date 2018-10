Après une longue période en berne, le Tunindex s’est quelque peu redressé cette semaine terminant quasiment à l’équilibre (+0,02% à 7.506,19 points), selon les analyses de l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Alimenté par une transaction de bloc portant sur le titre SFBT (517.662 titres au prix unitaire de 23,200 dinars), le marché a enregistré un volume total de 25 MDT, soit un volume quotidien moyen de 6,2 MDT (sur une semaine écourtée d’une séance).

Le titre Alkimia a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. Totalisant 0,2 MDT d’échanges, la valeur a signé une progression de 17,6% à 39,380 D.

Les revenus semestriels de la société ont baissé de 27% par rapport au premier semestre de l’année écoulée pour s’élever à 49,7 MDT. Pénalisée par la chute de ses revenus, la société a vu son déficit net se creuser à 9,5 MDT.

Le titre UADH a repris des couleurs cette semaine. La valeur s’est appréciée de 15,9% à 1,600 D, en brassant des capitaux de 63.000 D.

Le groupe n’a pas encore publié ses comptes au terme de l’exercice clos 2017.

SIPHAT a accusé la moins bonne performance de la semaine. Transigée à 1.000 D, la valeur a dévissé de 9,1% à 3,080 D

Enfin, côté volumes et hormis les volumes enregistrés sur le marché des blocs, LILAS s’est classée parmi les valeurs les plus dynamiques de la semaine (1,7 MDT) et a clôturé en hausse de 0,9% à 11,800 D.