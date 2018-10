Le volume des dettes des établissements publics et des départements ministériels envers les Caisses de sécurité sociale s’élève à plus de 1 milliard de dinars. C’est ce qu’a déclaré le directeur général de la sécurité sociale au ministère des Affaires sociales, Kamel Madouri, cité par l’agence TAP.

Selon lui, ce sont les établissements publics qui détiennent la plus grande partie de cette dette, notamment les sociétés de transport public et la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE).

Madouri a ajouté que des obligations de paiement ont, pour la première fois, été émises au profit des Caisses sociales.

Quant aux dettes des entreprises privées envers la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM, elles sont théoriquement estimées à 5 milliards de dinars dont 1 milliard de dinars au titre d’amendes “presque irrécouvrables”, tandis que le montant des créances pouvant être payées s’élève à 2 millions de dinars.

Madouri assure également que le rythme de recouvrement s’est nettement amélioré, ce qui a permis de payer les pensions à temps. Toutefois, la situation financière des Caisses sociales demeure “très critique”, s’inquiète-t-il.