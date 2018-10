Pour la cinquième semaine consécutive, le marché boursier a poursuivi sa déroute, du 1er octobre au 5 octobre 2018, régressant de 2,6% à 7 599,24 points, selon l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs. La performance de l’indice boursier depuis le début de l’année 2018 s’établit désormais à 20,97%.

Profitant de la réalisation d’une transaction de bloc sur le titre BNA (768 350 titres transigés au prix unitaire de 19 dinars(D)), les échanges se sont relativement améliorés et le volume journalier moyen s’est établi à 11 millions de dinars(MD).

Analyse des valeurs

Dans des échanges nourris de 4,1MD, le titre ICF s’est hissé en tête du palmarès avec une avancée de 19,5% à 129,160 D. A trois mois de la fin de l’année 2018, l’action affiche une performance annuelle de 373%(la plus importante performance de la cote).

Le titre OfficePlast a affiché un bon parcours boursier cette semaine. L’action a enregistré un bond de 2,9% à 2,830D, dans un volume de 63 000D. La performance depuis le début de l’année du titre demeure, néanmoins, en territoire négatif (-13,6%).

Le titre SANIMED a été le plus grand perdant de la semaine. Transigée à 19 000D, l’action a reculé de 14,4% à 2,250D. Mal orientée, SANIMED affiche une contreperformance annuelle de 46%.

Le titre Euro-Cycles a suscité l’engouement des investisseurs cette semaine. La valeur a alimenté le marché avec un flux de 4,1MD, soit 7,6% des échanges du marché. Son cours de bourse s’est apprécié, ainsi, de 1,9% à 21,600D.

Les nouvelles du marché

SERVICOM tiendra son AGO le 19 octobre 2018

Le Conseil d’administration de SERVICOM, a décidé de convoquer les actionnaires de la société à une assemblé générale ordinaire(AGO) le 19 octobre 2018 en vue d’approuver les états financiers relatif à l’exercice clos au 31 décembre 2017. Il est à noter que les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017, font ressortir un résultat net part du groupe Déficitaire de -15 MD et un total bilan 114,8 MD.

La CTAMA détient 5,05% du capital de Tunis-Re

La Caisse Tunisienne d’Assurance Mutuelles Agricoles (CTAMA) a annoncé, le 4 octobre 2018, avoir franchi à la hausse le seuil de 5% dans le capital de la compagnie tunisienne de Réassurance Tunis-Ré.

La CTAMA, qui détenait 2,56% du capital de Tunis-Ré a acquis, le 27 septembre 2018, 497.758 actions et droits de vote représentant 2,49% du capital du réassureur. A cet effet, la CTAMA détient désormais 1.010.668 actions et droits de vote représentant 5,05% du capital de Tunis-Ré.

GIF : Communication financière le 11 octobre 2018

La société GIF-Filter organisera une communication financière le 11 octobre 2018 au siège de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis. Cette communication, sera animée par Adel BAHROUNI Directeur Général de la société et Helmi JEMOUR Directeur transactions d’entreprise Groupe LOUKIL, et portera sur les résultats de la société au 30 juin 2018 et les prévisions au 31 décembre 2018.