La troisième édition du Salon méditerranéen du bâtiment et des équipements de chantiers (BATIMED) se tient du 04 au 07 octobre 2018 au Parc d’expositions de la Foire internationale de Sousse.

Une centaine d’exposants, venus de Tunisie, France, Allemagne, Italie, Espagne et Turquie, y sont attendus, selon le PDG de la Société de la Foire de Sousse, Abdelazizi Dahmani, lors d’une conférence de presse tenue mardi pour présenter le programme du salon.

Parmi les exposants figurent des producteurs, fabricants, fournisseurs et représentants d’enseignes commerciales opérant dans le secteur de la construction et les équipements de chantiers ainsi que des sociétés de services liés à ce secteur et des structures d’appui, assurances, banques…

Ils présenteront leurs innovations produits et techniques auprès de visiteurs ciblés dont des organismes professionnels et institutionnels, collectivités, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, artisans, prescripteurs techniques, architectes, ingénieurs et techniciens, entrepreneurs, négoces et distributeurs, promoteurs, constructeurs ou gestionnaires de biens,..

Il a souligné que de nombreuses spécialités liées aux matériaux de construction, le marbre, le verre, les équipements électriques, les ascenseurs, les systèmes électroniques, les énergies renouvelables, les équipements de santé, de climatisation et de chauffage, outre la menuiserie aluminium et la fabrication du bois seront présentées à la foire.

En marge du Salon, des conférences sont organisées et animées par des spécialistes et professionnels.