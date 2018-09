Les propriétaires des 2500 logements sinistrés des inondations à Nabeul seront indemnisés et recevront une première tranche de 1500 dinars, chacun, a annoncé, mercredi, le coordinateur de la Commission régionale de lutte contre les catastrophes naturelles et ministre des Affaires Locales et de l’Environnement, Riadh Mouakhar.

“Le montant de ces aides à accorder dans le cadre du Programme d’amélioration des logements, peut atteindre ou dépasser 3000 dinars”, a-t-il ajouté lors d’un point de presse, au terme d’un conseil ministériel, organisé à Nabeul.

Au total, une enveloppe de 10 millions de dinars (MD) a été mobilisée dans le cadre des interventions sociales urgentes pour aider les familles sinistrées, a encore indiqué Mouakhar. En parallèle, l’Union Tunisienne de Solidarité Sociale (UTSS) a entamé la distribution de vêtements, matelas, couvertures, denrées alimentaires et fournitures scolaires.

Un montant de 25 MD sera versé immédiatement par le Fonds de coopération entre les Collectivités locales, au profit des municipalités, afin d’aider à rétablir la situation dans les zones sinistrées.

Un autre appui financier sera accordé, également, aux municipalités, dans le cadre du plan d’investissement 2019-2021, d’un montant de 31 MD, dont une enveloppe de 19 MD spécifique à l’amélioration de l’infrastructure.

Il a fait savoir, par ailleurs, que les quartiers populaires sinistrés, situés dans les zones basses, seront inscrits, prochainement, aux programmes de réhabilitation des quartiers populaires, grâce à un appui du Programme régional de développement, d’une valeur de 5 MD.

En effet, le premier bilan a fait ressortir que 200 km de trottoirs ont été endommagés, outre 20 ouvrages techniques et 60 ouvrages hydrauliques qui nécessitent une maintenance, et environ 50 km de circuits ruraux qui devront être réaménagés.

Mouakhar a également fait savoir que des mesures exceptionnelles seront prises pour réparer les infrastructures sinistrées avant la fin de l’année 2018, faisant remarquer que certains travaux de réparation ont été déjà entamés, sans préciser le montant alloué à ces travaux.

Il a indiqué que tous les équipements publics, les écoles, les administrations et les circonscriptions de police touchés seront aussitôt réparés pour pouvoir reprendre leurs activités dans les plus brefs délais.

Le ministre a par ailleurs souligné qu’un compte postal sous le N°1818 a été ouvert pour collecter les dons en faveur du gouvernorat de Nabeul, indiquant que les dons seront gérés par l’UTSS, sous le contrôle de la Cour des comptes.

Toujours selon lui, une grande campagne de nettoyage sera organisée, à la fin de la semaine en cours, dans le gouvernorat de Nabeul, avec la participation de près de 1000 jeunes venant de toutes les régions de la République.

S’agissant des entreprises économiques et commerciales, le ministre a précisé qu’une commission mixte entre le ministère du commerce et l’UTICA procédera à la mise en service d’un fonds de dédommagement des entreprises sinistrées à l’instar de ce qui a été fait après la révolution en attendant l’amendement de la loi régissant ces indemnisations et sa soumission à l’adoption dans les plus brefs délais.

Concernant le secteur agricole, il a déclaré que la commission dédiée à ce secteur poursuit l’évaluation des dégâts enregistrés, affirmant que les indemnisations seront fixées selon les mécanismes en vigueur. Le suivi de l’application des décisions prises sera, selon lui, assuré par un comité régional auquel prendront part des députés de l’ARP.