La Fédération nationale des associations de chasseurs tunisiens et les associations spécialisées dans la chasse ont célébré, samedi, au Club de Tir, Abdallah Farhat de Radès, la fête de la chasse en organisant une rencontre sur le thème ” Pour la préservation du patrimoine de la chasse “.

Cette rencontre vise, selon un communiqué du ministère de l’Agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche, à sensibiliser quant à la nécessité de protéger le domaine forestier et les réserves de chasse et à préserver l’activité de chasse.

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche avait mis en place un plan national pour la préservation de la richesse animale.

Ce plan prévoit, entre autres mesures, la création d’espaces réservés à la chasse conformément à un cahier de charges organisant cette activité. Il stipule aussi l’attribution de concessions forestières pour la gestion des forets et des pâturages et l’aménagement des zones dédiées à la chasse, tout en préservant la richesse animale.

L’ultime objectif est de préserver les espèces rares et menacées d’extinction à travers l’interdiction de leur chasse et l’encouragement des structures touristiques à lancer des projets de création de réserves de chasse afin d’assurer la conservation de la biodiversité.