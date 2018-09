Le président de la République, Béji Caid Essebsi, a reçu, lundi 17 septembre au palais de Carthage, l’expert économique et financier, Ezzeddine Saïdane.

Ce dernier a précisé à l’issue de cette entrevue qu’il a discuté avec le chef de l’Etat de la situation économique et financière dans le pays et les moyens à mobiliser en vue de surmonter cette crise le plus tôt possible, lit-on dans un communiqué de la présidence de la République.