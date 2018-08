Mohamed Hafedh Chérif a été nommé directeur général de l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (APAL).

Né à Gafsa, détenteur d’une maîtrise en droit public de l’Université des sciences juridiques et économiques de Sousse et du diplôme du cycle supérieur de l’ENA, il a notamment occupé les fonctions de gouverneur de Kasserine, après avoir été délégué (Ennadhour, Zaghouan) secrétaire général du gouvernorat du Kef, de Zaghouan, de Kasserine et de Sousse.