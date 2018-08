La stratégie de développement de la ville de Sidi Bouzid pour les 30 prochaines années a été au centre d’une séance de travail tenue, jeudi 2 août, à l’Hôtel de ville.

Baptisé Madinatouna ou “Notre ville”, ce programme sera réalisé par la municipalité de Sidi Bouzid, avec le soutien notamment du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Tunisie, l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), la Fédération nationale des villes tunisiennes et le Réseau de villes méditerranéennes (MedCités).

Etaient présents à la rencontre des représentants d’associations, d’organisations et de partis ainsi que plusieurs citoyens appelés à présenter leurs suggestions sur les moyens de développer leur ville dans les divers domaines économique, social, culturel, climatique et environnemental et de l’énergie renouvelable.

Les projets retenus seront inscrits dans le plan d’investissement communal de la ville de Sidi Bouzid qui fait face à de nouveaux défis avec l’extension du périmètre communal à 40 mille nouveaux habitants.

Le programme Madinatouna a été mis en place à Sousse et à Sfax et sera généralisé à neuf autres villes dont Sidi Bouzid.